دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

1 1
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 3
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

وست هام يونايتد

5 مدربين أجانب مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة توروب.. من هم؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:14 م 17/05/2026
    كارلوس كارفهال مدرب الأهلي المحتمل
    هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (2)
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (4)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (7)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (1)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (11)
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (10)

يدرس مسؤولو النادي الأهلي أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق خلفًا للدنماركي ييس توروب، والذي من المنتظر إنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد مباراة المصري يوم الأربعاء المقبل في ختام منافسات الدوري.

أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

تلقى النادي الأهلي عددًا من السير الذاتية لمدربين بارزين، من بينهم البرتغالي كارلوس أوجوستو، مدرب سيلتا فيجو الإسباني السابق.

كما تمت مناقشة اسم الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني السابق لعدة أندية أبرزها آيندهوفن وفولفسبورغ ورويال أنتويرب.

وضمن الأسماء المطروحة أيضًا البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.

إلى جانب البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق له تدريب أولمبياكوس اليوناني وسبورتنج براجا البرتغالي.

وبرز مؤخرًا اسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية.

"الغيرة".. محمد رمضان يعلق على عدم عرض فيلم "أسد" في عدد من السينمات

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش

بالصور.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة خلال الفترة الماضية
السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات

