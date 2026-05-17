يدرس مسؤولو النادي الأهلي أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق خلفًا للدنماركي ييس توروب، والذي من المنتظر إنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد مباراة المصري يوم الأربعاء المقبل في ختام منافسات الدوري.

أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

تلقى النادي الأهلي عددًا من السير الذاتية لمدربين بارزين، من بينهم البرتغالي كارلوس أوجوستو، مدرب سيلتا فيجو الإسباني السابق.

كما تمت مناقشة اسم الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني السابق لعدة أندية أبرزها آيندهوفن وفولفسبورغ ورويال أنتويرب.

وضمن الأسماء المطروحة أيضًا البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.

إلى جانب البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق له تدريب أولمبياكوس اليوناني وسبورتنج براجا البرتغالي.

وبرز مؤخرًا اسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية.

