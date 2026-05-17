بين جدران منزل بسيط في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، لم يكن الصمت علامة على الهدوء، بل كان ستراً لبركان من اليأس يغلي في نفس ربة منزل أثقلت الأيام كاهلها.

في لحظة غاب فيها المنطق وسيطر فيها الألم النفسي، قررت السيدة أن تجعل من جسدها صرخة يسمعها العالم، لكنها لم تكن تدرك أن صرختها ستتحول إلى مجرد "محتوى" في سباق البحث عن "اللايكات".

نار البث المباشر في أبو النمرس

أمسكت السيدة هاتفها، وبدأت بثاً مباشرا، لم تكن تبحث عن شهرة، بل كانت تفتش عن "ذرة تعاطف" تسند روحها المنهارة. وأمام عدسة الكاميرا، وفي مشهد يحبس الأنفاس، أضرمت النيران في نفسها.

كانت النار تلتهم جسدها، بينما كانت هي تحاول التواصل مع إحدى معارفها عبر الفضاء الإلكتروني، ظناً منها أن هذا المشهد المأساوي سيحرك القلوب المتحجرة.

تجارة الألم في فيديو أبو النمرس

بينما كانت الضحية تصارع الحروق وتُنقل إلى المستشفى بين الحياة والموت، كانت هناك عين أخرى تراقب المشهد ببرود تام. سيدة تقيم في القاهرة، لها سجل حافل بـ "المعلومات الجنائية"، رأت في جسد المرأة المحترق "فرصة ذهبية". لم تتحرك لإنقاذها أو حتى لمواساتها، بل قامت باقتناص الفيديو ونشره على صفحتها الشخصية.

كان الهدف واضحاً زيادة عدد المشاهدات مع تصدر "التريند" ومن ثم تحقيق أرباح مالية من وراء "وجع" إنسانة أخرى. لكن لم يطل الوقت حتى رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المقطع المتداول. وبسرعة فائقة، تم كشف المستور.

الشرطة تكشف المستور

تحريات المباحث كشفت المستور، الضحية ربة منزل (لها معلومات جنائية) تخضع للعلاج حاليا من حروق متفرقة. اعترفت أمام رجال التحقيق أنها فعلت ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة ولجذب تعاطف المتابعين.

كما نجحت الشرطة في إسقاط "صائدة التريند" السيدة التي نشرت المقطع وبحوزتها الهاتف المحمول الذي يحمل دليل الإدانة. وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بدم بارد أنها استغلت الموقف لتحقيق مكاسب مادية، لتنتهي القصة بخضوعها للتحقيق، بينما تظل الضحية تصارع آلامها خلف قضبان المستشفى.

