تنطلق سلسلة حلقات بودكاست "Zinsider" النسخة الفنية تحت عنوان "أنا المنتج"، مع المنتج هشام تحسين، في رحلة حوارية عن التحديات التي تواجه سوق الإنتاج الفني في مصر والعالم العربي، بداية من أزمات التمويل والتأمين على الأعمال الفنية، مرورًا بما يُعرف بـ"مافيا" سرقة المحتوى والحرب الخفية على الإبداع، وصولًا إلى مستقبل الدراما بعد ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

هشام تحسين يتحدث عن كواليس دخوله عالم الإنتاج الفني

وخلال الحلقات، يفتح المنتج هشام تحسين خزائن أسراره لأول مرة، مستعرضًا كواليس دخوله عالم الإنتاج الفني، وتجربته الممتدة مع الزعيم عادل إمام بالتزامن مع عيد ميلاده الـ86، إلى جانب الحديث عن أسرار إنتاج أعمال بارزة مثل عوالم خفية وفلانتينو وطايع، وتجربته الناجحة مع الفنان عمرو يوسف في تقديم أعمال درامية صعيدية ضخمة حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

كما يناقش هشام رؤيته لتطوير صناعة الدراما المصرية، وسبل استعادة مكانة القوة الناعمة المصرية عربيًا ودوليًا، عبر تصدير المحتوى المصري إلى الأسواق الخارجية والمنصات الرقمية العالمية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في المواهب الجديدة ومنح الفرصة لجيل جديد قادر على قيادة الصناعة مستقبلًا.

هشام تحسين يكشف عن خطواته المُقبلة

ويكشف هشام تحسين خلال حلقات "أنا المنتج" عن خطواته الجديدة في عالم السينما وإنتاج مسلسلات "الميكرودراما"، باعتبارها أحد الاتجاهات المستقبلية لصناعة المحتوى السريع عالميًا، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق مبادرة "موهوب".

