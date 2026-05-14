روج الفنان مدحت صالح لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "إيه يا فراق"، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "إنت وبس"، والمقرر طرحها غدًا الجمعة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشر مدحت صالح البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "استنوا بكرة الجمعة الساعة 5، أغنية جديدة "إيه يا فراق" من ألبوم "إنت وبس" على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، بحبكم".

مدحت صالح ينعى هاني شاكر

وكان الفنان مدحت صالح نعى الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "فقدنا اليوم قيمة فنية كبيرة ستظل أعماله خالدة في وجداننا، رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

حفل مدحت صالح في الجامعة الأمريكية

وأحيا مدحت صالح يوم 24 أبريل الماضي حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود بوسط القاهرة، تحت عنوان "ليلة حب".

كما طرح مؤخرًا أغنية "ناقصك إيه" بمشاركة نجله أدهم، وهي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع محمد شفيق.

