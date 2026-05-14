رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان الجزائري عبد المجيد مسكود، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وزارة الثقافة الجزائرية تنعى عبدالمجيد مسكود

ونعت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وجاء في البيان: "تلقت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة، ببالغ الأسى والتأثر، نبأ وفاة الفنان القدير عبدالمجيد مسكود، بعد مسيرة إبداعية حافلة جعلت منه ركيزة أساسية من ركائز الأغنية الجزائرية الأصيلة".

وأضاف البيان: "يعد الراحل قامة فنية استثنائية استطاعت ببراعة أن تنقل نبض الأحياء الشعبية وروح الهوية الجزائرية إلى آفاق فنية واسعة، امتاز مساره الفني بالوفاء للموروث، حيث حافظ طيلة عقود على جوهر الشعبي بأسلوب يجمع بين عراقة اللحن وعمق الكلمة، مما جعله مدرسة تنهل منها الأجيال وتستلهم منها قيم الإبداع والالتزام".

وتابع: "برحيل عبدالمجيد مسكود، تفقد الساحة الثقافية كنزًا من كنوزها الحية، ومبدعًا سخّر فنه لخدمة التراث الوطني، تاركًا خلفه رصيدًا خالدًا سيبقى محفورًا في الوجدان الجمعي الجزائري".

نبذة عن عبدالمجيد مسكود

وُلد الفنان عبد المجيد مسكود في 31 مارس عام 1953 بالعاصمة الجزائرية، ويعد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية الجزائرية.

وبدأ مسيرته الفنية عام 1969، حيث انطلق من خلال الكوميديا ضمن فرقة محمد توري، قبل أن ينضم إلى فرقة المسرح الشعبي إلى جانب الفنان حسان الحساني الشهير بـ"بوبقرة".





