فستان ذهبي أنيق.. ياسمين صبري تبرز أناقتها في مهرجان كان السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

12:29 م 14/05/2026
    ياسمين صبري في مهرجان كان
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة لافتة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ79 ، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بدون أكمام باللون الذهبي ، جاء بتصميم ضيق أبرز رشاقتها.

وتميز الفستان بطبقات ذهبية، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة، وتركت شعرها منسدل بشكل طبيعي، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها.

تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026 بمدينة كان الفرنسية، حيث يتنافس 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وتترأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، وافتتح المهرجان بالفيلم الفرنسي "La Vénus Électrique" للمخرج بيير سلفادوري.

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

وغابت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بعد ظهورها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، الذي حقق نجاحًا وقت عرضه.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "مطلوب عائليًا"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر، ومن إخراج معتز التوني.

الزمالك ينهي أزمة كاف بـ 700 تذكرة لنهائي الكونفدرالية
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح
راقبها صباحا.. 5 أعراض لـ السكري تظهر على القدمين

آي صاغة: الذهب عيار 24 يسجل 8000 جنيه مع وصول الأوقية إلى 4691 دولارا

