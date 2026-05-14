تفاصيل العرض التاريخي لـ شاكيرا ومادونا وBTS في نهائي مونديال 2026

كتب : مصطفى حمزة

12:20 م 14/05/2026 تعديل في 12:34 م
    شاكيرا بحفل البرازيل
    مادونا
    فريق بي تي اس الكوري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع منظمة "Global Citizen"، عن مشاركة ثلاثة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم: مادونا، وشاكيرا، وفريق البوب الكوري الشهير "BTS"، في أول عرض فني من نوعه بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

ويقدم الثلاثي الأبرز في موسيقى البوب فقرتهم الفنية يوم الأحد 19 يوليو 2026، وذلك خلال الاستراحة بين شوطي المباراة التي ستقام على ملعب "MetLife Stadium" في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي. ويعد هذا العرض، الذي يشرف عليه النجم "كريس مارتن" (عضو فرقة كولدبلاي)، حدثاً استثنائياً هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

تفاصيل لقاء مادونا وشاكيرا

وتشارك شاكيرا مع مادونا و الفريق الكوري الشهير، في العرض الفني الذي تصل مدته إلى 11 دقيقة. ويأتي هذا الحدث لدعم "صندوق فيفا العالمي لتعليم المواطنين" (FIFA Global Citizen Education Fund)، وهو مبادرة خيرية تهدف لجمع 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز فرص حصول الأطفال حول العالم على تعليم جيد ودمجه بالرياضة.

وتشمل المبادرة تخصيص مبلغ دولار واحد من قيمة كل تذكرة تُباع لمباريات كأس العالم 2026 لصالح هذا الصندوق المخصص لدعم الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً.

أغنية شاكيرا الرسمية للمونديال

في سياق متصل، تستعد النجمة شاكيرا لطرح الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان "Dai Dai" بالتعاون مع الفنان النيجيري "بورنا بوي" (Burna Boy)، ومن المقرر إطلاق الأغنية رسمياً اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026.

