تصدر اسم الفنانة اللبنانية رزان جمال تريند محرك البحث جوجل بعد حضورها العرض الخاص لفيلم "أسد"، وتألقت بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب الحضور.

وظهرت رزان بفستان أبيض قصير جمع بين البساطة والرقي، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

أحداث فيلم "أسد"



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر في مصر، حيث يروي قصة عبد يُدعى "أسد" يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، وتتطور الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتتصاعد المواجهات مع القيود الاجتماعية.

صناع فيلم أسد



ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

