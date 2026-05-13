خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم "أسد".

وتألقت بفستان أبيض أنيق وقصير جمع بين البساطة والرقي، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين وإعجاب الحضور.

كما حضرت رزان جمال على الريد كاربت بفستان أسود أنيق وطويل، والتقطت صورًا مع النجم محمد رمضان.

وشهد العرض الخاص لفيلم “أسد” أجواء احتفالية بحضور عدد من نجوم العمل وضيوف الشرف.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.



اقرأ أيضا..



جومانا مراد بإطلالة مُلفتة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

ليلى علوي وسيد رجب وأبو داوود في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة - صور



