إعلان

فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"

كتب : معتز عباس

09:24 م 13/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال بفستان اسود في عرض فيلم اسد
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال بفستان اسود في عرض فيلم اسد (2)
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال بفستان اسود في عرض فيلم اسد مع محمد رمضان
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال بفستان ابيض قصير
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال بجامبسوت طويل اسود
  • عرض 9 صورة
    تحضيرات رزان جمال قبل عرض فيلم اسد
  • عرض 9 صورة
    رزان جمال باوت فيت كاجوال للتحضير قبل بدء عرض فيلم اسد
  • عرض 9 صورة
    تحضيرات رزان جمال قبل عرض فيلم اسد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم "أسد".

وتألقت بفستان أبيض أنيق وقصير جمع بين البساطة والرقي، ما جعلها محط اهتمام عدسات المصورين وإعجاب الحضور.
كما حضرت رزان جمال على الريد كاربت بفستان أسود أنيق وطويل، والتقطت صورًا مع النجم محمد رمضان.

وشهد العرض الخاص لفيلم “أسد” أجواء احتفالية بحضور عدد من نجوم العمل وضيوف الشرف.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.


اقرأ أيضا..


جومانا مراد بإطلالة مُلفتة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

ليلى علوي وسيد رجب وأبو داوود في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة - صور

رزان جمال محمد رمضان فيلم أسد إطلالات الفنانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
أخبار مصر

"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"
حوادث وقضايا

"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا