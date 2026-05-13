أثار عدد من نجوم الفن حالة من الجدل خلال الأيام الماضية ليتصدروا بسببها تريند مؤشر البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نستعرض لكم نجوم ومشاهير أثاروا الجدل خلال السطور التالية:

عمرو أديب

أثار ظهور الإعلامي عمرو أديب مع سيدة الأعمال دينا طلعت، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهورهما في حفل زفاف رجل الأعمال باسل سماقية.

وبدت دينا طلعت في قمة الأناقة بفستان لامع وتسريحة شعر مميزة ومكياج أبرز جمالها، ويعد هذا الظهور الأول لهما في مناسبة خاصة.



ليلى أحمد زاهر

أثارت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إبرازها صور لحملها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي الدولي، وعلقت قائلة: "هناك معجزة صغيرة تحت نبض قلبي".

رزان الجمال



تصدرت الفنانة رزان الجمال تريند مؤشر البحث "جوجل" عقب ظهورها بفستان في العرض الخاص بفيلم "أسد" الذي يعد أحدث أعمالها السينمائية.



وتألقت رزان الجمال بفستان أبيض أنيق وقصير جمع بين البساطة والرقي، كما ظهرت أيضا على الريد كاربت بفستان أسود أنيق وطويل.

حسن الهلالي



أثار الفنان حسن الهلالي، حالة من الجدل بعد تعرضه للطرد خلال حضوره عزاء أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر، وتم منعه من الدخول.



نبيلة عبيد



تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، بعد كشفها تفاصيل محاولتها زيارة الفنان الراحل هاني شاكر أثناء تواجده في فرنسا قبل أيام من وفاته، ورفض زوجته نهلة توفيق لها بالزيارة.

وقالت نبيلة عبيد، ببرنامج "كل الكلام": "هاني شاكر كان عزيز عليا كشخص وكنا جيران قبل ما أنقل على البيت اللي أنا فيه دلوقتي، وكنا بنركن العربيات في جراج واحد، وكل ما كان يشوفني يقولي يا بلبل.. أنا مريت بتجربة المستشفيات مع أمي، وكنت بتعذب عذاب رهيب لما كنت بروح لها المستشفى وألاقيها على الجهاز، وعارفة قد إيه أنها تجربة قاسية جدا".

وأضافت: "كان تقي جدا ومهذب وعمرنا ما سمعنا كلمة كدة ولا كدة، وآخر مرة شفته كنا معزومين عند أصدقاء وكان هو ونهلة بصحة كويسة، وكان معانا نيللي، وكان شخص طبيعي ولطيف جدا ومجامل ولطيف وإنسان بالفعل، ربنا يقوي نهلة عشان تواصل المشوار عشان ابنها وعندها أحفاد صغيرة.. كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكنها ردت عليا وقالتلي (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدا.. روحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة أثرت فيا جدا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدا من الموقف ده".



منة عرفة



تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة تريند مؤشر البحث جوجل عقب ظهورها بإطلالة ظهرت خلالها بشكل مختلف في إحدى الغرف وهي تضع مكياجا استعدادا لحفل عيد الميلاد ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "ترقبوا إطلالة عيد ميلاد ساحرة".



رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا كبيرا بعدما ظهرت مرتدية إطلالة جريئة برفقة زوجها، أثناء حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية،

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستان أسود مكشوف، ما عرضها لانتقادات واسعة من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



لقاء الخميسي

أثارت الفنانة لقاء الخميسي جدلا بعدما نشرت مقطع فيديو لها داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة وتاتو على شكل "أسد" رسمته على ظهرها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "عاش"، التاتو جميل، التاتو خطير،"شجعتيني أعمل رياضة"، "التاتو تحفة"، "جميلة أوي وقمر أوي"، "طلة جميلة"، "إنسانة طيبة وفي حالك"، وغيرها من التعليقات.

