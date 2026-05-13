حققت الفنانة زينة، انتصارا قضائيا جديدا في نزاعها مع الفنان أحمد عز، وحصلت على حكم جديد لصالحها من محكمة الأسرة.



وحسمت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أحدث فصول النزاع؛ إذ قضت برفض استئناف الفنان أحمد عز وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة.

وجاء الحكم القضائي مع دخول النزاع بين زينة وأحمد عز عامه الـ 12، إذ نجحت الفنانة في الحصول على أحكام عديدة لصالحها، وهو ما نرصده في السطور التالية:

أزمة نسب

بدأ النزاع القضائي في 25 يناير 2014، إذ طالبت الفنانة زينة في بلاغات ومحاضر رسمية ودعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإثبات نسب توأمها "عز الدين" و"زين الدين" إلى أحمد عز، مستعينة بعقد زواجها الذي دام لمدة 6 أشهر فقط في عام 2011.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار هشام البنا، بعد عامين من بداية القضية، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة لوالدهما الفنان أحمد عز.

دعوى الخلع

أقامت الفنانة زينة دعوى خلع أمام محكمة أسرة مدينة نصر ضد الفنان أحمد عز، بعد حصولها على حكم نهائي بثبوت نسب طفليها، وقالت حينها: "نفسي أخلص وأعيش حياة طبيعية ولا تربطني أي حاجة بواحد شهر بي وبأولادي".

وأوصت المحكمة والأزهر بتطليق زينة من زوجها الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية.

نفقة التوأم

حصلت زينة على حكم من محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بنفقة طفليه البالغة 20 ألف جنيه، كما تضمنت الإجراءات إنذارات عرض من "عز" لمبلغ النفقة البالغ 20 ألف جنيه شهريا.

رفض طعن أحمد عز

رفضت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين له.

حكم نهائي

أنهت محكمة الأسرة بمدينة نصر في عام 2018، الصراع القضائي بإصدارها حكما نهائيا بالخلع للفنانة زينة من الفنان أحمد عز.

زيادة النفقة

نجحت زينة في الحصول على حكم من محكمة أول درجة عام 2020 بإلزام أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه للتوأم.

وطالبت زينة في دعوى قضائية لاحقة أمام محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز برفع قيمة النفقة إلى 80 ألف جنيه، إلا أن المحكمة قضت بزيادتها إلى 60 ألف جنيه شهريا.

