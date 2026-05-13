تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"

كتب : أحمد عادل

02:43 م 13/05/2026 تعديل في 06:18 م
    أحمد عز وزينة
قضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنان أحمد عز، وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه كأجر خادمة للفنانة زينة.

تأييد الحكم السابق

وأكدت المحكمة في حكمها تأييد ما سبق صدوره بإلزام الفنان بدفع المبلغ المشار إليه، في إطار النزاع القضائي القائم بين الطرفين.

تفاصيل سابقة في القضية

وفي وقت سابق، أوضح المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، أن محكمة استئناف عالي الأسرة كانت قد قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

مستندات قدمتها زينة

وكانت الفنانة زينة قد قدمت مستندات، أشارت فيها إلى أن أحمد عز حصل على أجور مرتفعة مقابل أعمال فنية، من بينها فيلم "الممر" ومسلسل "أبوعمر المصري"، مؤكدة أن دخله شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفعها للمطالبة بإعادة تقدير النفقة.

