إعلان

تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما

كتب : معتز عباس

06:03 م 06/05/2026 تعديل في 06:27 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد عز في فيلم 7 doges (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من أحمد عز في فيلم 7 doges (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من كريم عبدالعزيز في فيلم 7 doges (3)
  • عرض 15 صورة
    أحمد عز في فيلم 7 doges (2)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (2)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (3)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (4)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (5)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (6)
  • عرض 15 صورة
    موعد عرض فيلم 7 dogs
  • عرض 15 صورة
    لقطات من أحمد عز في فيلم 7 doges (1)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد الأكشين في فيلم 7 Dogs (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار تركي آل الشيخ طرح البرومو الثاني لفيلم "7Dogs" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كشف الإعلان عن فيلم سينمائي ضخم يغلب عليه طابع الأكشن والتشويق، والمقرر عرضه يوم 27 مايو الجاري أول ـأيام عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم 7Dogs

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مشاركة عالمية بارزة للفنانة الايطالية مونيكا بيلوتشي والنجم الهندي سلمان خان، إضافة إلى مشاركة تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، مع ظهور خاص للفنانة هنا الزاهد وعدد من النجوم.

احداث فليم 7Dogs

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "7 Doges" " في مهمة معقدة لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والتحديات المثيرة.

وتجسد مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال قوية تدير شبكة إجرامية كبرى لتوزيع المخدرات، حيث تجمع بين الجاذبية والدهاء والبرود في إدارة عملياتها.


اقرأ أيضا..
انهيار زوجة هاني شاكر في وداعه بمسجد أبو شقة

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر

مونيكا بيلوتشي أحمد عز كريم عبدالعزيز فيلم 7 Dogs تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
اقتصاد

ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
4 أبراج تعيش أفضل أيامها قريبًا.. انفراجة بعد ضيق
علاقات

4 أبراج تعيش أفضل أيامها قريبًا.. انفراجة بعد ضيق
إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
"أموت ولا أرى الأهلي مهزماً".. كيف تفاعلت جماهير الأحمر مع ذكرى رحيل صالح
رياضة محلية

"أموت ولا أرى الأهلي مهزماً".. كيف تفاعلت جماهير الأحمر مع ذكرى رحيل صالح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي