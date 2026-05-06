انهارت في الجنازة ورفض الزواج عليها .. 10 معلومات عن زوجة الراحل هاني شاكر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ طرح البرومو الثاني لفيلم "7Dogs" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كشف الإعلان عن فيلم سينمائي ضخم يغلب عليه طابع الأكشن والتشويق، والمقرر عرضه يوم 27 مايو الجاري أول ـأيام عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم 7Dogs

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مشاركة عالمية بارزة للفنانة الايطالية مونيكا بيلوتشي والنجم الهندي سلمان خان، إضافة إلى مشاركة تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، مع ظهور خاص للفنانة هنا الزاهد وعدد من النجوم.

احداث فليم 7Dogs

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "7 Doges" " في مهمة معقدة لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والتحديات المثيرة.

وتجسد مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال قوية تدير شبكة إجرامية كبرى لتوزيع المخدرات، حيث تجمع بين الجاذبية والدهاء والبرود في إدارة عملياتها.





اقرأ أيضا..

انهيار زوجة هاني شاكر في وداعه بمسجد أبو شقة



بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر



