يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 27 مايو الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلاله المخرج عاجل العربي والمخرج بلال فلاح وهما يتحدثان عن قصة الفيلم.

كواليس فيلم "7 Dogs"

ويشارك في بطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

تركي آل الشيخ يكشف عن بدء تصوير مسلسل "الأمير"

كشف المستشار تركي آل الشيخ خلال الساعات الماضية، عن بدء تصوير مسلسل "الأمير" بطولة الفنان أحمد عز، الذي أعلن عنه تركي منذ أيام.

نشر تركي مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلاله الفنان أحمد عز وهو يتلقى تعليمات تصوير أحد المشاهد مع فريق العمل.

وكشف تركي عن فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي منهم توبا بويوكستون ومريم أوزرلي والإسباني بيدرو ألونسو والبريطاني بول أندرسون، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

