مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثيرون على تناول الكبدة، باعتبارها جزءا من تقاليد العيد المميزة، دون وعي منهم أن تناولها نيئة أو غير مطهية جيدا يسبب مخاطر صحية كبيرة، فما الذي يحدث لجسمك عند تناول بهذه الطريقة؟

فوائد الكبدة ومخاطر تناولها نيئة

أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجة ، أن الكبدة مصدر غني بالحديد والبروتين وفيتامين "B12"، ما يجعلها مفيدة للصحة عند طهيها جيدا، لكنها في حال تناولها نيئة تصبح بيئة خصبة لنقل البكتيريا والطفيليات، مثل بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، المسؤولة عن أكثر حالات النزلات المعوية والتسمم الغذائي شيوعا.

أعراض خطيرة تظهر عند تناول الكبدة النيئة

تابع لـ"مصراوي" أن تناول الكبدة النيئة يؤدي إلى ظهور أعراض حادة، تشمل:

الغثيان والقيء.

الإسهال وآلام البطن.

ارتفاع درجة الحرارة.

وتكون المضاعفات أشد خطورة عند الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو ضعاف المناعة.

كيفية ضمان كبدة صحية وآمنة للأكل؟

الكبد أحد الأعضاء التي تقوم بتنقية الدم داخل جسم الحيوان، ما يجعل سلامته مرتبطة بالحالة الصحية للذبيحة ودرجة الالتزام بالإجراءات البيطرية والنظافة أثناء الذبح والتقطيع والحفظ.

تحذير من الطهي غير الكامل للكبدة

حذر أيضا الطبيب من طهي الكبدة بسرعة أو تناولها نصف ناضجة، إذ أن درجات الحرارة غير الكافية لا تقضي على الميكروبات بشكل كامل، ما يبقي خطر العدوى مستمرا.

نصائح لتقليل مخاطر تناول الكبدة

لتقليل المخاطر، ينصح الطبيب باتباع بعض النصائح، وتشمل:

شراء اللحوم من مصادر موثوقة.

التأكد من خضوع الأضاحي للكشف البيطري.

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأدوات جيدا.

طهي الكبدة بالكامل قبل تناولها.

كيف تتناول الكبدة خلال العيد بأمان؟

مع تكرار حالات التسمم الغذائي خلال موسم الأضاحي نتيجة الممارسات الغذائية غير الآمنة، يصبح الحفاظ على عادات العيد دون المخاطرة بالصحة أمرا ضروريا، عن طريق الطهي الجيد والالتزام بالإجراءات الصحية لتناول الكبدة بأمان.

اقرأ أيضا:

3 فوائد لتناول الكبدة على صحة الجسم

هذا ما يحدث للكوليسترول عند تناول الكبدة - لن تتوقع

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟





