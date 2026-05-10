إعلان

مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 10/05/2026

تناول الكبدة في العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص الكثيرون على تناول الكبدة، باعتبارها جزءا من تقاليد العيد المميزة، دون وعي منهم أن تناولها نيئة أو غير مطهية جيدا يسبب مخاطر صحية كبيرة، فما الذي يحدث لجسمك عند تناول بهذه الطريقة؟

فوائد الكبدة ومخاطر تناولها نيئة

أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجة ، أن الكبدة مصدر غني بالحديد والبروتين وفيتامين "B12"، ما يجعلها مفيدة للصحة عند طهيها جيدا، لكنها في حال تناولها نيئة تصبح بيئة خصبة لنقل البكتيريا والطفيليات، مثل بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، المسؤولة عن أكثر حالات النزلات المعوية والتسمم الغذائي شيوعا.

أعراض خطيرة تظهر عند تناول الكبدة النيئة

تابع لـ"مصراوي" أن تناول الكبدة النيئة يؤدي إلى ظهور أعراض حادة، تشمل:

الغثيان والقيء.

الإسهال وآلام البطن.

ارتفاع درجة الحرارة.

وتكون المضاعفات أشد خطورة عند الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو ضعاف المناعة.

كيفية ضمان كبدة صحية وآمنة للأكل؟

الكبد أحد الأعضاء التي تقوم بتنقية الدم داخل جسم الحيوان، ما يجعل سلامته مرتبطة بالحالة الصحية للذبيحة ودرجة الالتزام بالإجراءات البيطرية والنظافة أثناء الذبح والتقطيع والحفظ.

تحذير من الطهي غير الكامل للكبدة

حذر أيضا الطبيب من طهي الكبدة بسرعة أو تناولها نصف ناضجة، إذ أن درجات الحرارة غير الكافية لا تقضي على الميكروبات بشكل كامل، ما يبقي خطر العدوى مستمرا.

نصائح لتقليل مخاطر تناول الكبدة

لتقليل المخاطر، ينصح الطبيب باتباع بعض النصائح، وتشمل:

شراء اللحوم من مصادر موثوقة.

التأكد من خضوع الأضاحي للكشف البيطري.

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأدوات جيدا.

طهي الكبدة بالكامل قبل تناولها.

كيف تتناول الكبدة خلال العيد بأمان؟

مع تكرار حالات التسمم الغذائي خلال موسم الأضاحي نتيجة الممارسات الغذائية غير الآمنة، يصبح الحفاظ على عادات العيد دون المخاطرة بالصحة أمرا ضروريا، عن طريق الطهي الجيد والالتزام بالإجراءات الصحية لتناول الكبدة بأمان.

اقرأ أيضا:

3 فوائد لتناول الكبدة على صحة الجسم

هذا ما يحدث للكوليسترول عند تناول الكبدة - لن تتوقع

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟


عيد الأضحي 2026 الكبدة التسمم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
حكم قضائي لصالح ورثة أحمد فؤاد نجم ضد شركتين في قضية حقوق الملكية الفكرية
حوادث وقضايا

حكم قضائي لصالح ورثة أحمد فؤاد نجم ضد شركتين في قضية حقوق الملكية الفكرية
شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
زووم

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
سيراميكا لـ مصراوي : علي ماهر جدد موسمًا وشرط وحيد لرحيله
رياضة محلية

سيراميكا لـ مصراوي : علي ماهر جدد موسمًا وشرط وحيد لرحيله
مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة 12 من ملتقى القاهرة
زووم

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة 12 من ملتقى القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا