منذ بداية عام 2026 طرحت العديد من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في العالم، عدد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا سواء على الصعيد أو النقدي أو الجماهيري.

وتنوعت هذه الأفلام ما بين أفلام الرسوم المتحركة، الأكشن والإثارة، الرومانسية، الدراما، الخيال العلمي وغيرها من الأفلام التي لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا كان آخرها فيلم "السيرة الذاتية "Michael".

ونستعرض لكم في هذه القائمة 10 أفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2026 حتى الآن:

10- Scare Out

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الإثارة، وتدور أحداثه حول تسريب معلومات استخباراتية بالغة الأهمية، ليتعهد فريق الأمن القومي بالعثور على الخائن، لكن محاولات الاعتقال باءت بالفشل مراراً وتكراراً. ومع تصاعد التوتر، امتدت الشكوك لتشمل الفريق نفسه. ودارت معركة صامتة وسط انعدام الثقة والخيانة.واحتل الفيلم المركز العاشر بالقائمة بإيرادات عالمية بلغت 200.3 مليون دولار.

9- Scream 7

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وتدور الأحداث حول ظهور قاتل يدعى "غوستفيس" في المدينة التي بنت فيها سيدني بريسكوت حياة جديدة، تتحقق مخاوفها الأشد ظلمة عندما تصبح ابنتها الهدف التالي، واحتل الفيلم المركز التاسع بإيرادات عالمية بلغا 207.5 مليون دولار.

8- Blades of the Guardians

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات حول صائد جوائز يدعى داو ما يتولى مهمة حماية رجل في رحلته الطويلة إلى مدينة تشانغآن. لكنه يكتشف أن الشخص الذي يحميه هو تشي شي لانغ، المطلوب الأول في الإمبراطورية. والآن، تطاردهم جميع الفصائل الطامعة، واحتل الفيلم المركز الثامن بإيرادات عالمية بلغت 215.3 مليون دولار.

7- Wuthering Heights

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب عاطفية وعاصفة تدور أحداثها في منطقة يوركشاير مورز، وتستكشف العلاقة الشديدة والمدمرة بين هيثكليف وكاثرين إيرنشو، واجتل الفيلم المركز السابع بإيرادات عالمية بلغت 241.7 مليون دولار.

6- The Devil Wears Prada 2

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما مع اقتراب ميراندا بريسلي من التقاعد، تجتمع مجدداً مع آندي ساكس لمواجهة مساعدتها السابقة التي تحولت إلى منافسة إميلي تشارلتون، واحتل الفيلم المركز السادس بإيرادات عالمية بلغت 247.3 مليون دولار.

5- Hoppers

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرسوم المتحركة وتدور أحداثه حول فتاة من محبي الحيوانات، تستخدم تقنية تضع وعيها في قندس آلي لكشف أسرار عالم الحيوان التي تتجاوز خيالها، واحتل الفيلم المركز الخامس بإيرادات عالمية بلغت 371.4 مليون دولار,

4- Michael

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام السير الذاتية، إذ يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009، واحتل الفيلم المركز الرابع بإيرادات عالمية بلغت 439.1 مليون دولار.

3- Project Hail Mary

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور الأحداث حول حول رائد فضاء يستيقظ من سباته العميق ليجد نفسه داخل مركبة فضاء مع صعوبة في تذكر مهمته الرئيسية، ومع الوقت يبدأ في استعادة ذاكرته ليكتشف أنه في مهمة لمعرفة السبب وراء ظهور مادة غريبة تقضي على الشمس في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض، واحتل الفيلم المركز الثالث بإيرادات بلغت 640.1 مليون دولار.

2- Pegasus 3

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرياضة والإثارة، وتدور أحداث الفيلم حول انطلاق تشانغ تشي مرة أخرى في رحلته في السباقات، ساعياً ليس فقط للفوز بالسباق ولكن أيضاً لتحقيق شيء يتجاوز المنافسة نفسها، واحتل الفيلم المركز الثاني بإيرادات عالمية بلغت 649.8 مليون دولار.

1- The Super Mario Galaxy Movie

تدور أحداث الفيلم حول قصة (ماريو)، (لويجي)، (تود)، و(بيتش) في مغامرة جديدة إلى الفضاء لمواجهة (باوزر جونيور) الذي يسعى لإنقاذ والده بعد أن سُجن وتقلص حجمه، وتصدر الفيلم قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2026 حتى الآن بإيرادات عالمية بلغت 889.2 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد





نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده



