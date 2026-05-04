كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب في مارينا بالساحل الشمالي، عن أسعار تذاكر الحفل، والتي يمكن شراؤها عن طريق موقع تيكتس مارشيه.

يقام حفل شيرين في الساحل الشمالي بعد فترة غياب دامت قرابة 14 شهر منذ آخر ظهور لها على المسرح ضمن مهرجان موازين في المغرب، قبل أن تدخل في العديد من الأزمات وتختفي عن الحفلات.

وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين في الساحل الشمالي، بين الفئات السعرية التالية:

25 ألف جنيه للفئتين VIP كلاس

7 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية VIP

6 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية

جاءت أسعار الدفعة الأولى لتذ

كر حفل شيرين في الساحل الشمالي، التي تم طرحها الجمعة الماضية كما يلي:

1000 جنيه مصري للفئة Regular.

1500 جنيه مصري للفئة Fanpit.

2500 جنيه مصري للفئة VIP Standing.

شهد الحفل الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان موازين في يونيو 2025، حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه جاء بعد غياب طويل لها عن المهرجان استمر نحو 9 سنوات.

وتعرضت شيرين خلال الحفل لانتقادات من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن أدائها على المسرح لم يكن بنفس القوة التي اعتادوا عليها في مشاركاتها السابقة، واعتبروه أقل من المتوقع.

كما أثار اعتمادها على تقنية “البلاي باك” في تقديم بعض الأغاني، مثل “حبيبي نساي” إلى جانب ميدلي لعدد من أعمالها، حالة من الاستياء بين الحضور، الذين كانوا ينتظرون أداءً حيًا كاملًا.

