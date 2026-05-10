إعلان

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"

كتب : سهيلة أسامة

02:33 م 10/05/2026

شمس الكويتية وشيرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف المذيع اللبناني علي ياسين، الفنانة شمس الكويتية في برنامج "مساحة خاصة" في موسمه الأول، وأدلت خلال الحلقة بعدد من التصريحات المثيرة للجدل.

تحدثت شمس عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: "شيرين حالة لازم ما تنفقد، الله ياخد بيدها، وبخبرتي البسيطة في العلاج وعمق الحالة هي محتاجة معجزة إلهية علشان ترجع لطبيعتها، ومحتاجة وقت وعلاج على يد شخص عبقري ينتمي لعالم العباقرة".

وأضافت أن الحالة الصحية تحتاج إلى رعاية دقيقة، قائلة: "اللي يعالجها لازم يكون فاهم جدًا ويخاف الله فيها".

"كنت بشوف نفسي جثة".. تصريحات صادمة من شمس الكويتية
وخلال اللقاء، أثارت شمس الجدل أيضًا بتصريحاتها عن الموت، إذ قالت: "حلمت بوفاتي، كنت بشوف نفسي جثة، وده حصل معايا 3 مرات خلال شهرين، ومش زعلت.. خوفت".

شمس الكويتية تطرح أغنية طز
كانت شمس الكويتية طرحت أحدث أغانيها في يوليو 2025، وحملت عنوان طز، كلمات وألحان فراس الشذر، توزيع ميثم علاء الدين، والفيديو كليب من إخراج جوزيف نصار.

اقرأ أيضًا:
"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته

الأسد مندي ووفاة الحلو.. مشاهير قبل مروة عبدالمنعم هاجمهم ملك الغابة

قبل عرض فيلم "أسد" بالسينمات.. أفلام تصدرت عناوينها أسماء حيوانات

شمس الكويتية شيرين عبدالوهاب علي ياسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
أخبار المحافظات

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
رياضة محلية

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا