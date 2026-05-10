استضاف المذيع اللبناني علي ياسين، الفنانة شمس الكويتية في برنامج "مساحة خاصة" في موسمه الأول، وأدلت خلال الحلقة بعدد من التصريحات المثيرة للجدل.

تحدثت شمس عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: "شيرين حالة لازم ما تنفقد، الله ياخد بيدها، وبخبرتي البسيطة في العلاج وعمق الحالة هي محتاجة معجزة إلهية علشان ترجع لطبيعتها، ومحتاجة وقت وعلاج على يد شخص عبقري ينتمي لعالم العباقرة".

وأضافت أن الحالة الصحية تحتاج إلى رعاية دقيقة، قائلة: "اللي يعالجها لازم يكون فاهم جدًا ويخاف الله فيها".

"كنت بشوف نفسي جثة".. تصريحات صادمة من شمس الكويتية

وخلال اللقاء، أثارت شمس الجدل أيضًا بتصريحاتها عن الموت، إذ قالت: "حلمت بوفاتي، كنت بشوف نفسي جثة، وده حصل معايا 3 مرات خلال شهرين، ومش زعلت.. خوفت".

شمس الكويتية تطرح أغنية طز

كانت شمس الكويتية طرحت أحدث أغانيها في يوليو 2025، وحملت عنوان طز، كلمات وألحان فراس الشذر، توزيع ميثم علاء الدين، والفيديو كليب من إخراج جوزيف نصار.

