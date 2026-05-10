وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس

كتب : منى الموجي

04:46 م 10/05/2026 تعديل في 05:02 م
    داليا مبارك 1
    داليا مبارك في ذا فويس كيدز
    داليا مبارك في برنامج ذا فويس كيدز
    داليا مبارك
    رامي صبري وداليا مبارك
    داليا مبارك 2

شهدت كواليس تصوير برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير ذا فويس كيدز، تواجد موقع "مصراوي" ليلتقي بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج المعروض حاليا على قناة MBC مصر، وهم: المطرب رامي صبري، المطربة السعودية داليا مبارك، والمطرب السوري الشامي.

وصلة هزار بين داليا مبارك ورامي صبري

خلال لقاء داليا مع "مصراوي"، بدأت حديثها معبرة عن سعادتها بأن تكون ضمن فريق النسخة الجديدة من البرنامج الشهير، مضيفة "أتشرف بوجودي ضمن مدربي ذا فويس كيدز"، وطالبها رامي الذي تدخل في الحوار، أن تعبر عن سعادتها بوجودها معه، وحاولت هي أن تُكمل الحوار بشكل جاد، لكنه عاد ليتدخل، وبدأت وصلة المزاح "الهزار" بينهما، قائلا "ماقلتيش اللي قلتلك عليه"، وعلقت هي ضاحكة "أمن طلعوا الراجل ده برة".

رأي داليا مبارك في رامي صبري والشامي

وتابعت داليا مبارك "جدا سعيدة مع زملائي رامي والشامي، ومستمتعة بهذه التجربة وكنت بتابع البرنامج وأنا طفلة، ووجودي كل يوم هنا في هذا البرنامج الرائع يجعلني سعيدة".

وعن رأيها في التعاون مع رامي والشامي، قالت ممازحة الأول "زي ما أنتي شفتي وشاهدتي الآن أمام عينيكي تصرفاته الغير مسئولة، لكن الشامي حساس ياريت يوزع شوية إحساس حوالينا"، ورد رامي "قصدك إيه.. أنا مسميني ملك الإحساس"، لتعلق "اللي على راسه بطحة إيه.."، ويكمل هو المثل الشعبي الشهير قائلا "بيحسس عليها.. أنتي عندك حساسية أصلا".

رامي صبري يتحدث عن مشاركته في ذا فويس كيدز

كان رامي قال في تصريحات سابقة لـ"مصراوي": برنامج ذا فويس كيدز عالمي وكل نجوم العالم شاركوا فيه، وأتشرف بوجودي بين المشاركين ومع فريقه المحترف"، مشيرا إلى أن ذا فويس كيدز لا يشهد منافسة بين أعضاء لجنة التحكيم، وأن الكواليس تحمل روح إيجابية، موضحا "هما إخواتي وحبايبي وبنهزر مع بعض عادي ده أسلوب البرنامج".

يستعد برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Kids للدخول في مرحلة المواجهة بعد اكتمال تشكيل الفرق الثلاثة، والتي تبدأ يوم الأربعاء المُقبل. يُعرض البرنامج بموسمه الرابع على MBC مصر، كل أربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

