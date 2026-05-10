مي سليم ترقص على "قمرين" أمام الأهرامات في حفل زفاف ابنة باسل سماقية (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

04:22 م 10/05/2026

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "قمرين" للنجم عمرو دياب، وذلك أمام أهرامات الجيزة، على هامش حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية.

تفاصيل إطلالة مي سليم

وظهرت مي سليم بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان ذهبي مكشوف، مع مكياج أنيق وبسيط بألوان بنية.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، من بينهم المخرج خالد يوسف، والفنانة نيللي كريم، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة ميس حمدان.

أحدث أعمال مي سليم

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية كان مسلسل "روج أسود"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، بطولة رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

