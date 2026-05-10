ارتبط ظهور الأوبئة تاريخيا بظاهرة "المريض صفر" وهو الشخص الذي يحمل العدوى الأولى ويتسبب في انتقالها إلى الآخرين، ومن هذا المنطلق انشغل الخبراء بتعقب مسار فيروس هانتا الذي غزا السفينة السياحية "هونديوس" خلال جولتها في المحيط الأطلسي، حيث ينتقل هذا الفيروس تحديدا عبر فضلات القوارض أو عضاتها، مما جعل البحث عن مصدر التلوث الأولي ضرورة قصوى لفهم الجدول الزمني للإصابات.

رحلة لمراقبة الطيور تكشف خيوط العدوى الأولى

كشف حساب "أوبن سورس إنتل" المتخصص في المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بهوية الشخص الذي يُعتقد أنه "المريض الأول" في هذه الأزمة، حيث تُشير التقديرات إلى أن عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرود البالغ من العمر 70 عاما قد أُصيب بسلالة "الأنديز" القاتلة خلال رحلة لمراقبة الطيور في جنوب الأرجنتين.

A birdwatching trip to southern Argentina is believed to have triggered a deadly hantavirus outbreak aboard the Antarctic cruise ship MV Hondius.



Dutch ornithologist Leo Schilperoord, 70, likely contracted the Andes strain after visiting a rodent-infested landfill near Ushuaia… pic.twitter.com/LStn9I3wqZ — Open Source Intel (@Osint613) May 10, 2026

ويُرجح الخبراء، أن الإصابة وقعت عقب زيارته لمكب نفايات موبوء بالقوارض بالقُرب من منطقة "أوشوايا" قبيل صعوده إلى السفينة في مطلع أبريل الماضي.

تسلسل زمني للوفيات وتفاصيل الإصابات داخل السفينة

بدأت ملامح المأساة تظهر بوضوح بعد وفاة عالم الطيور الهولندي في 11 أبريل، إثر معاناة من أعراض تشابهت في بدايتها مع الإنفلونزا الموسمية لتتوالى بعدها حالات الوفاة التي شملت زوجته ميريام وراكبا آخر يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تم ربط 7 حالات إصابة على الأقل بهذا التفشي المحدود الذي طال ركاب السفينة المتجهة صوب القطب الجنوبي، بينما طمأن مسؤولو الصحة العامة الجماهير بأن مستوى الخطر الإجمالي لا يزال منخفضا.

إخلاء ركاب السفينة السياحية قبالة جزر الكناري

باشرت السلطات الإسبانية عمليات إخلاء ركاب السفينة "هونديوس" الراسية حاليا قبالة جزيرة "تينيريفي" بعد تفاقم الوضع الصحي على متنها.

وقد أفاد شهود عيان من وكالة "أسوشيتد برس"، برؤية أولى مجموعات الركاب وهم يصلون إلى اليابسة عقب مغادرة السفينة المنكوبة في إجراءات أمنية وصحية، مشددة لضمان عدم انتقال العدوى إلى البر الرئيسي.

خطة وزارة الصحة الإسبانية لإجلاء الرعايا والركاب

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن خطة منظمة لإجلاء العالقين حيث منحت الأولوية للمواطنين الإسبان لمغادرة السفينة أولا وجرى نقلهم عبر قوارب صغيرة مخصصة تتسع لمجموعات محدودة تراوح بين 5 و10 أشخاص، وذلك لتسهيل عمليات الفحص وضمان التباعد الصحي المطلوب في مثل هذه الظروف الوبائية الطارئة قبل السماح لبقية الجنسيات باتباع ذات الإجراءات التنظيمية.

وبذلك، تكتمل الصورة الأولية لرحلة الفيروس هو عالم طيور هولندي في السبعين من عمره أصبح "المريض الأول" بعد زيارة مكب نفايات موبوء بالقوارض قرب أوشوايا، لينقل العدوى معه إلى السفينة السياحية. قصة تبدأ برحلة هادئة لمراقبة الطيور وتنتهي بوباء عائم يُثير مخاوف الخبراء من تكرار سيناريوهات الأوبئة التاريخية التي بدأت بـ"مريض صفر" واحد.