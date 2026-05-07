كشف برنامج "et بالعربي" صورة لـ شيرين عبدالوهاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها والتي تعد احدى دعايا أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي رحب بعودتها وجاءت التعليقات:" قمر، وحشتينا، خست أوي، برافو خست جدًا".

شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أغنية "تباعا تباعا"

ونشر البرنامج، صورة شيرين، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليق: "شيرين عبدالوهاب من جلسة التصوير الأخيرة في القاهرة مع المصور محمد سيف تشويقا لأغنيتها الجديدة.. تباعا تباعا".

صناع أغنية شيرين عبدالوهاب "تباعا تباعا"

أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة التي تستعد لطرحها "تباعا تباعا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس توما.

يذكر أن، شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا أغنية "الحضن شوك" عبر قناتها على "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.



