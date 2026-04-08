روج الفنان خالد سليم لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "غالي"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

خالد سليم يروج لأغنية غالي

ونشر خالد سليم البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "قريبًا.. غالي"، وحاز المنشور على إعجاب واسع من جمهوره ومتابعيه، الذين عبروا عن حماسهم لطرح الأغنية فور صدورها.

مشاركة خالد سليم في دراما رمضان 2026

يُذكر أن الفنان خالد سليم يعيش حالة من النشاط الفني، إذ شارك في بطولة مسلسل "مناعة" والذي عُرض ضمن أعمال موسم دراما رمضان 2026.

مسلسل "مناعة" بطولة: هند صبري، أحمد خالد صالح، مها نصار، رياض الخولي، كريم قاسم، محمد أنور، هدى الإتربي، ميمي جمال، ومن تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج حسين المنباوي،

كما شارك خالد سليم أيضًا في مسلسل "المصيدة" مع الفنانة حنان مطاوع، وهو من تأليف مصطفى أبو سيف وإخراج يحيى حمزة.



