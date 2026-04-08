"أحلى عيد مع حبيبتي".. أوكا يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته مي كساب (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

04:08 م 08/04/2026 تعديل في 04:16 م

أوكا ومي كساب

احتفل مطرب المهرجانات الشعبي أوكا بعيد ميلاده مع زوجته الفنانة مي كساب، في حفل بسيط جمع الأهل والأصدقاء، وسط أجواء من عائلية.

ونشر أوكا مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، ظهر فيه وهو يحتضن زوجته، وعلق: "أحلى عيد ميلاد مع حبيبتي".

وتزوج أوكا ومي كساب في عام 2015، وأنجبا ثلاثة أطفال، ويحرص الثنائي على مشاركة لحظاتهم العائلية مع جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت مؤخراً في مسلسل "نون النسوة" خلال شهر رمضان، والذي عرض على شاشة mbc مصر.

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم بينهم: هبة مجدي، أحمد الرافعي، محمد جمعة، جوري بكر، إيهاب فهمي، أحمد فهيم، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية؟ ماذا نعرف
