الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على توسيع التعاون مع جامبيا في مختلف المجالات

كتب : أحمد العش

05:26 م 08/04/2026

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره ال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جامبيا، الرئيس آداما بارو.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجامبي اليوم

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وجامبيا، إذ أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما التجارية والاستثمارية والتنموية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، استكمالًا للتعاون المثمر الذي تُوِّج بافتتاح المركز الطبي المصري في العاصمة بانجول في ديسمبر 2025.

الرئيس الجامبي يؤكد تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع مصر

أوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس الجامبي أعرب عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحد من تداعيات التوترات الإقليمية.

وناقش الزعيمان التطورات في منطقة غرب أفريقيا، وسبل دعم السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وثمّن الرئيس بارو، من جانبه، جهود مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، معربًا عن تطلعه إلى تعميق التنسيق بين البلدين للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

