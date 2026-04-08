تستعد المطربة جنات لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء.

وتطرح جنات أغنيتها الجديدة وهي بعنوان "إنت صح"، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء.

تفاصيل أغنية جنات



وتعاونت جنات في الأغنية مع الشاعر مصطفى نصار، والملحن كريم نيازي، والموزع الموسيقي يوسف حسين، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، في حين تولى إخراج الكليب المخرج أحمد علاء الجندي.

آخر أعمال جنات

وقدمت الفنانة جنات في موسم رمضان 2026 أغنية بعنوان "ها قد عاد"، من كلمات الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع ديفيد أمين.

كما قدمت الفنانة جنات أغنية لصالح أحد المنتجات الغذائية، بعنوان "نسيت".

