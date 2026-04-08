رحل عن عالمنا قبل ساعات مدير التصوير عبدالحميد التوني، وأعلنت خبر الوفاة نقابة المهن السينمائية من خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وجاء في بيان النعي: "تنعي نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبدالحميد التوني، وينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس الإدارة الزميل الراحل، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان".

تعرف على موعد ومكان الجنازة

وأعلنت النقابة، من خلال البيان، أن موعد ومكان الجنازة سيكون غدًا الخميس الموافق 9 أبريل 2026، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة.

معلومات عن الراحل عبدالحميد التوني

عبدالحميد التوني هو مصمم دعاية وإعلان مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما دفعة 1982، وتخصص في مجال الإعلانات، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في وكالة أمريكانا للإعلان حتى عام 1987.



محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"





حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد



