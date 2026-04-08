إعلان

وفاة مدير التصوير عبدالحميد التوني.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتب : نوران أسامة

04:21 م 08/04/2026

نقابة المهن السينمائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا قبل ساعات مدير التصوير عبدالحميد التوني، وأعلنت خبر الوفاة نقابة المهن السينمائية من خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وجاء في بيان النعي: "تنعي نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير عبدالحميد التوني، وينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس الإدارة الزميل الراحل، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة الصبر والسلوان".

تعرف على موعد ومكان الجنازة

وأعلنت النقابة، من خلال البيان، أن موعد ومكان الجنازة سيكون غدًا الخميس الموافق 9 أبريل 2026، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة.

معلومات عن الراحل عبدالحميد التوني

عبدالحميد التوني هو مصمم دعاية وإعلان مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما دفعة 1982، وتخصص في مجال الإعلانات، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في وكالة أمريكانا للإعلان حتى عام 1987.


اقرأ أيضًا:
محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

نقابة المهن السينمائية عبدالحميد التوني المعهد العالي للسينما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟
اقتصاد

كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران