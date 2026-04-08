موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير

كتب : مصطفى حمزة

12:23 م 08/04/2026

هاني الصغير

حددت أسرة الشاعر الغنائي الراحل هاني الصغير، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة بعد وفاته صباح اليوم الأربعاء.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد العائلة بنزلة عليان بالصف، عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء.

تفاصيل عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير

وتتلقى أسرة الشاعر الراحل هاني الصغير العزاء بدار مناسبات الحافظ بالبساتين، عقب صلاة المغرب مساء غد الخميس.

معلومات عن الشاعر هاني الصغير

يُذكر أن الشاعر الراحل هاني الصغير توفي صباح اليوم الأربعاء، إثر معاناته من أزمة صحية في الكلى.

وقدم الشاعر الغنائي ما يزيد على الـ 400 أغنية، وغنى من كلماته أبرز نجوم الأغنية، ومنهم وردة، وعمرو دياب، وآمال ماهر، وهاني شاكر، وعامر منيب، وراغب علامة، وحسين الجسمي، وجورج وسوف، وصابر الرباعي، وغيرهم.

