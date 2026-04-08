حددت أسرة الشاعر الغنائي الراحل هاني الصغير، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة بعد وفاته صباح اليوم الأربعاء.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد العائلة بنزلة عليان بالصف، عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء.

وتتلقى أسرة الشاعر الراحل هاني الصغير العزاء بدار مناسبات الحافظ بالبساتين، عقب صلاة المغرب مساء غد الخميس.

يُذكر أن الشاعر الراحل هاني الصغير توفي صباح اليوم الأربعاء، إثر معاناته من أزمة صحية في الكلى.

وقدم الشاعر الغنائي ما يزيد على الـ 400 أغنية، وغنى من كلماته أبرز نجوم الأغنية، ومنهم وردة، وعمرو دياب، وآمال ماهر، وهاني شاكر، وعامر منيب، وراغب علامة، وحسين الجسمي، وجورج وسوف، وصابر الرباعي، وغيرهم.

