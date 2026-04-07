نقل رابر أمريكي إلى المستشفى بعد تعرضه لطلق ناري.. تعرف على التفاصيل

تعرض الرابر الأمريكي أوفست لطلق ناري بولاية فلوريدا الأمريكية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة.

كشف موقع "Yahoo" تفاصيل الحادث، إذ تعرض الرابر المرشح لجائزة جرامي ثلاث مرات لحادث بالقرب من فندق وكازينو سيمينول هارد روك، وأن حالته الصحية مستقرة ويخضع لمراقبة دقيقة.

كواليس إصابة أوفست بطلق ناري

أصدرت شرطة مقاطعة سيمينول بيانًا جاء فيه: "نحن على علم بوقوع حادثة في منطقة خدمة صف السيارات بعد الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين خارج فندق سيمينول هارد روك هوليوود، أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى مستشفى ميموريال الإقليمي في هوليوود".

وأفاد المتحدث الرسمي بأن المسؤولين تواجدوا في الموقع فورًا وتم احتواء الموقف بسرعة، وقد احتجزت السلطات شخصين، والتحقيق جارٍ.

واختتمت السلطات بيانها قائلة: "الموقع آمن ولا يوجد أي تهديد للجمهور. وتستمر العمليات كالمعتاد".

من هو الرابر أوفست

أوفست، واسمه الحقيقي كياري سيفوس، قدّم موسيقى مميزة لعصر موسيقى الراب في العقد الأول من الألفية الثانية، وذلك بصفته عضوًا في فرقة ميغوس القادمة من أتلانتا، إلى جانب زميليه كوافو وتايك أوف.

برزت فرقة ميغوس، التي تأسست عام ٢٠٠٨، بأغانٍ مثل "Bad and Boujee" و"Walk It Talk It"، بالإضافة إلى تعاونها مع فنانين مثل دريك، وليل أوزي فيرت، ونيكي ميناج، وكاردي بي (زوجة أوفست السابقة). وفي عام ٢٠١٧، تعاون أوفست أيضًا مع ٢١ سافاج وميترو بومين في ألبوم "Without Warning"، الذي حققت أغنيته الرئيسية "Ric Flair Drip" أعلى مركز لها في قوائم الأغاني.

