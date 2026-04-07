إعلان

نقل رابر أمريكي إلى المستشفى بعد تعرضه لطلق ناري.. تعرف على التفاصيل

كتب : مروان الطيب

05:02 م 07/04/2026

الرابر الأمريكي أوفست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الرابر الأمريكي أوفست لطلق ناري بولاية فلوريدا الأمريكية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة.

كشف موقع "Yahoo" تفاصيل الحادث، إذ تعرض الرابر المرشح لجائزة جرامي ثلاث مرات لحادث بالقرب من فندق وكازينو سيمينول هارد روك، وأن حالته الصحية مستقرة ويخضع لمراقبة دقيقة.

كواليس إصابة أوفست بطلق ناري

أصدرت شرطة مقاطعة سيمينول بيانًا جاء فيه: "نحن على علم بوقوع حادثة في منطقة خدمة صف السيارات بعد الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين خارج فندق سيمينول هارد روك هوليوود، أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى مستشفى ميموريال الإقليمي في هوليوود".

وأفاد المتحدث الرسمي بأن المسؤولين تواجدوا في الموقع فورًا وتم احتواء الموقف بسرعة، وقد احتجزت السلطات شخصين، والتحقيق جارٍ.

واختتمت السلطات بيانها قائلة: "الموقع آمن ولا يوجد أي تهديد للجمهور. وتستمر العمليات كالمعتاد".

من هو الرابر أوفست

أوفست، واسمه الحقيقي كياري سيفوس، قدّم موسيقى مميزة لعصر موسيقى الراب في العقد الأول من الألفية الثانية، وذلك بصفته عضوًا في فرقة ميغوس القادمة من أتلانتا، إلى جانب زميليه كوافو وتايك أوف.

برزت فرقة ميغوس، التي تأسست عام ٢٠٠٨، بأغانٍ مثل "Bad and Boujee" و"Walk It Talk It"، بالإضافة إلى تعاونها مع فنانين مثل دريك، وليل أوزي فيرت، ونيكي ميناج، وكاردي بي (زوجة أوفست السابقة). وفي عام ٢٠١٧، تعاون أوفست أيضًا مع ٢١ سافاج وميترو بومين في ألبوم "Without Warning"، الذي حققت أغنيته الرئيسية "Ric Flair Drip" أعلى مركز لها في قوائم الأغاني.

اقرأ أيضا:

رحيل سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات

أمام محطة كهرباء.. موسيقي إيراني يتحدى تهديدات ترامب (فيديو)

الرابر أوفست فلوريدا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و72 آخرين لاتهامهم بـ "التخابر"
حوادث وقضايا

المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و72 آخرين لاتهامهم بـ "التخابر"
وداع سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات
زووم

وداع سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رياضة عربية وعالمية

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
أخبار مصر

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
أخبار مصر

إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟