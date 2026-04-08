وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير

كتب : مصطفى حمزة

10:21 ص 08/04/2026
    الشاعر هاني الصغير
    الشاعر هاني الصغير

رحل عن عالمنا الشاعر هاني الصغير صباح اليوم الأربعاء، بعد مشوار فني حافل.

وأعلن أبناء الشاعر الراحل عن الوفاة عبر صفحته في موقع

فيسبوك، وكتبوا: "يتحدث إليكم كل من محمد هاني الصغير ومجدي هاني الصغير، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ/ هاني الصغير. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أشهر أعمال هاني الصغير

عانى الشاعر الغنائي هاني الصغير من أزمة صحية، وخضع للعلاج والغسيل الكلوي.
وكتب الشاعر الغنائي الراحل هاني الصغير ما يزيد عن 400 أغنية، وغنى من كلماته أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم المطربة الراحلة وردة التي غنت "خلص الكلام".

وقدم عمرو دياب من كلمات الشاعر الراحل أغنية "حبيت"، في حين غنى صابر الرباعي "أجمل نساء الدنيا"، وجورج وسوف "الأيام دي صعبة"، وحسين الجسمي "بتشبه عليّا"، وراغب علامة "خايف من إيه".

