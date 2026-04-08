لص مساجد المحلة يسقط في قبضة الأمن بعد فيديو سرقة "الحنفيات"

كتب : علاء عمران

02:57 م 08/04/2026 تعديل في 03:09 م

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عاطلا؛ لاتهامه بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بمدينة المحلة الكبرى.
فيديو سرقة الحنفيات
وفق بيان للوزارة، تبين أنه في استجابة فورية لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الجريمة الصادمة، حيث نجحت التحريات في تحديد مكان تواجد المتهم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة وضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

لص مساجد المحلة

كشفت التحريات الامنية ملابسات واقعة لص مساجد المحلة التي أثارت استياء المصلين، حيث تبين أن المتهم استغل هدوء المسجد وتسلل لسرقة الصنابير بأسلوب المغافلة طمعا في تحقيق ربح سريع. ومن جانب آخر، أثبت الفحص الجنائي أن المتهم من أرباب السوابق ومقيم بدائرة القسم، علاوة على ذلك، ساهم الرصد الرقمي للفيديو المتداول في سرعة تحديد هويته وملاحقته فوريا لضمان استرداد المقتنيات المسروقة، في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة الجرائم التي تمس الشعائر الدينية.

الحنفيات المسروقة

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة وأرشد عن مكان إخفاء الصنابير المستولى عليها ليقع في قبضة الامن متلبسا بالمسروقات، وفي السياق ذاته، تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي.

