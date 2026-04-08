كنت بتألم جدًا.. هبة السيسي تتحدث عن معاناتها مع الكيماوي وسبب ندمها (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

12:44 م 08/04/2026 تعديل في 02:37 م
  
  
  
  
كشفت الفنانة هبة السيسي عن معاناتها مع جلسات العلاج الكيماوي، وشعورها بالندم بسبب الآثار الجانبية الصعبة التي تعرضت لها.

تصريحات هبة السيسي في برنامج قعدة ستات

وقالت هبة السيسي خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: "أخدت 3 جرعات كيماوي، وبعد كل جرعة كنت بعاني من ألم شديد جدًا، وصداع، ومش شايفة كويس كأني بتعمى".

وأضافت: "الأيام اللي بعد الجرعة، تقريبًا لمدة أسبوع، بكون تعبانة جدًا ومش قادرة أتحمل من شدة الألم، ومش بقدر آكل ولا أشرب. التجربة صعبة جدًا، وخلال اللحظات دي كنت بتمنى لو في بديل للعلاج الكيماوي".

وتابعت هبة السيسي: "شكلي اتغير، وشعري وقع، وجسمي وجعني، ومبقتش قادرة أمارس حياتي بشكل طبيعي".

وكانت الفنانة هبة السيسي أعلنت في فبراير الماضي عن خضوعها لأولى جلسات العلاج الكيماوي، بعد إصابتها بالسرطان.

آخر أعمال هبة السيسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة السيسي، فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والدي عرض عام 2017، بطولة: طلعت زكريا، ريم البارودي، دينا، بيومي فؤاد، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، ومن إخراج محمد سعيد.

