احتفلت الفنانة هند صبري بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، وشاركت جمهورها صورًا تجمعهما منذ الطفولة وحتى الآن.

ونشرت هند الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتي ألوشي، أول مولودة لي.. ابنتي، معلمتي، وصديقتي.. منذ اليوم الذي وُلدتي فيه، كنتي وما زلتي أكثر شخص حكمة أعرفه.. كأنكي جئتي لتعلميني".

وأضافت: "علمتني أن أحب طفلي الداخلي وأنا أربيكي، وعلمتني أن الأمومة ليست عن الكمال، بل عن الحضور، أنا ممتنة لأنني أمكِ، وفخورة بالفتاة الجميلة، الحكيمة، القوية، الواثقة، والمليئة بالتعاطف التي تكبرين لتصبحيها، أحبك يا قمري، عيد ميلاد سعيد.. أنا متأكدة أن ماما تحتفل بكي في السماء".

آخر أعمال هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة"، وشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، وميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

