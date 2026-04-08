3 طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي ونتيجة التخصيص

كتب : محمد عبدالناصر

02:59 م 08/04/2026
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتيح للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن مشروعات سكن لكل المصريين الاستعلام عن موقف طلباهم ونتيجة تخصيص الشقق وذلك من خلال 3 طرق مختلفة باستخدم البيانات الشخصية للمتقدم.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إرسل رسائل نصية SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي رفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق، لحاجزي شقق سكن لكل المصريين 7، المنطبق عليهم الشروط مبدئيا.

وفي الوقت الحالي يظل بعض الحاجزين يريدون معرفة موقفهم من التقديم، حيث مكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اضغط هنا

- اختيار الاستعلام عن طلبات التخصيص، تحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على شقة سكنية.

- تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقما، واستعراض حالة الطلب.

- كما يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الاتصال بأرقام الصندوق من الهاتف المحمول: 1188 أو 5777، أو من الخط الأرضي: 090071117.

- يمكن الاستعلام عن طلبات وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الرسائل النصية بإرسال رسالة تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124.

