عدم قبول الدعوى المقامة من والدة شيماء جمال ضد صدي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها علياء سلامة، بتهمة التشهير.

تحقيقات واقعة التشهير بين والدة شيماء جمال وصديقة ابنتها

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت علياء سلامة إلى المحكمة الاقتصادية في اتهامها بالتشهير بوالدة الإعلامية شيماء جمال، بعد أن تقدم دفاع ماجدة الحشاش ببلاغ للنائب العام يتهمها بالتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

