ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية 7 عناصر جنائية لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الطرق في شبرا الخيمة لترهيب المواطنين وفرض السيطرة بسبب خلافات جيرة.

وفق بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تم رصد مقطع فيديو للواقعة وضبط المتهمين وبحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية وكميات من مخدر الهيروين والبودر فوريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وبكل حسم وقوة لضمان الأمن، وتبين عدم وجود بلاغات رسمية بالواقعة قبل تحرك القوات الفوري بناءً على الرصد الرقمي.

سقوط 7 عناصر جنائية في القليوبية

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو "استعراض القوة" الذي أثار رعب المارة، حيث تبين أن المتهمين من أرباب السوابق ومقيمون بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. ومن جانب آخر، اعترف الجناة بإطلاق الـ أعيرة نارية بهدف فرض سطوتهم على أهالي المنطقة، علاوة على ذلك، أسفرت المداهمة عن ضبط ترسانة أسلحة شملت 4 بنادق خرطوش و3 فرد خرطوش، عدد كبير من الطلقات النارية من ذات العيار، كميات من مخدر الهيروين والبودر الخام بالقليوبية

واصلت مديرية أمن بالقليوبية ملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وفي السياق ذاته، أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح السريع بجانب نشاطهم في ترويع الجيران.

جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح