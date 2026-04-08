إعلان

فيديو "ضرب النار" يسقط 7 مسجلين خطر في شبرا الخيمة بأسلحة ومخدرات

كتب : علاء عمران

01:17 م 08/04/2026 تعديل في 01:19 م

سقوط 7 عناصر جنائية في القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية 7 عناصر جنائية لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الطرق في شبرا الخيمة لترهيب المواطنين وفرض السيطرة بسبب خلافات جيرة.

وفق بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تم رصد مقطع فيديو للواقعة وضبط المتهمين وبحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية وكميات من مخدر الهيروين والبودر فوريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وبكل حسم وقوة لضمان الأمن، وتبين عدم وجود بلاغات رسمية بالواقعة قبل تحرك القوات الفوري بناءً على الرصد الرقمي.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو "استعراض القوة" الذي أثار رعب المارة، حيث تبين أن المتهمين من أرباب السوابق ومقيمون بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. ومن جانب آخر، اعترف الجناة بإطلاق الـ أعيرة نارية بهدف فرض سطوتهم على أهالي المنطقة، علاوة على ذلك، أسفرت المداهمة عن ضبط ترسانة أسلحة شملت 4 بنادق خرطوش و3 فرد خرطوش، عدد كبير من الطلقات النارية من ذات العيار، كميات من مخدر الهيروين والبودر الخام بالقليوبية

واصلت مديرية أمن بالقليوبية ملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وفي السياق ذاته، أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح السريع بجانب نشاطهم في ترويع الجيران.

جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو ضرب النار وزارة الداخلية ضبط  7 مسجلين خطر شبرا الخيمة أسلحة ومخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس وزراء باكستان يشكر مصر على دعم وساطة وقف حرب إيران
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء باكستان يشكر مصر على دعم وساطة وقف حرب إيران
موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير
زووم

موعد ومكان جنازة وعزاء الشاعر الراحل هاني الصغير
فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني
أخبار مصر

فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

حكم قضائي في دعوى والدة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها بتهمة التشهير
حوادث وقضايا

حكم قضائي في دعوى والدة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها بتهمة التشهير
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران