أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بياناً بشأن تسجيل هزة أرضية، حيث رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، هزة على بعد 659 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

ووفقاً للبيان، بلغت قوة الهزة 4.8 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 01:35:02 مساءً بالتوقيت المحلي، ووقع مركزها عند خط العرض 35.56 شمالاً وخط الطول 22.24 شرقاً، وبعمق 23.63 كم.

وأكد المعهد عدم ورود أي تقارير عن شعور السكان بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.