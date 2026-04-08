إعلان

"البحوث الفلكية": زلزال على بعد 659 كم شمال غرب مطروح

كتب : أحمد الجندي

02:40 م 08/04/2026 تعديل في 03:33 م

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بياناً بشأن تسجيل هزة أرضية، حيث رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، هزة على بعد 659 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

ووفقاً للبيان، بلغت قوة الهزة 4.8 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 01:35:02 مساءً بالتوقيت المحلي، ووقع مركزها عند خط العرض 35.56 شمالاً وخط الطول 22.24 شرقاً، وبعمق 23.63 كم.

وأكد المعهد عدم ورود أي تقارير عن شعور السكان بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزلازل هزة أرضية مرسى مطروح مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

