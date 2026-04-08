تامر كروان يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن حكاية نرجس'

كتب : سهيلة أسامة

01:29 م 08/04/2026

أعرب الموسيقار تامر كروان عن فخره بحصوله على جائزة أفضل موسيقى تصويرية في مسلسلات رمضان 2026، عن مسلسل "حكاية نرجس"، للمخرج سامح علاء، وذلك ضمن جوائز مجلة "Enigma".

تصريحات تامر كروان

وقال "كروان": "مسلسل حكاية نرجس حالة خاصة بالنسبة لي، مختلفة عن كل أعمالي تيمة وموسيقى وتوزيع، اعتمدت على تقديم موسيقى النسيج النفسي للمسلسل، بعيدًا عن فكرة هوية الزمن كون الأحداث تعود إلى 20 سنة".

وأضاف: "استمتعت بتجربة تأليف الموسيقى في حكاية نرجس، خاصة مع وجود ممثلين بقوة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلي، وجودهم ساعدني في دقة تركيب الموسيقى".

وتابع: "بدأت تأليف الموسيقى بعد مشاهدة الحلقات الأولى والمشاهد المؤثرة، ولا أشتغل على السيناريو، تهمني رؤية المخرج عن الشخصيات ومهم مشاهدتي لرؤية وإيقاع أداء الممثلين".

تعاقد تامر كروان مع ريتشارد الحاج

ويُذكر أن تامر كروان تعاقد مؤخرًا مع المنتج ريتشارد الحاج على توثيق مؤلفاته الموسيقية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، إلى جانب إعادة توزيعها بشكل رقمي.

