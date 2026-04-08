إعلان

غرفة الإسكندرية تبحث فرص الشراكة الاقتصادية مع جامعة شرق لندن

كتب : محمد البدري

02:50 م 08/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غرفة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة شرق لندن
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة شرق لندن، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وبحث فرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، بما يسهم في فتح آفاقًا جديدةً للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والبريطاني.


ثقل مؤسسي وريادة بيئية

رحب أحمد الوكيل بالوفد، مؤكدًا أن الغرفة -التي تُعد الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط منذ قرن- تضطلع بدور محوري في دعم مجتمع الأعمال بالثغر، الذي يمثل القلعة الاقتصادية والميناء الرئيسي لتجارة مصر الخارجية.

وأشار الوكيل إلى أن الغرفة تضم أكثر من 600 ألف عضو، وتُعد أول غرفة تجارية على مستوى العالم تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، في نموذج يعكس الالتزام بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

بوابة لـ 3 مليارات مستهلك

وشدد الوكيل خلال اللقاء على أن مصر تمثل بوابةً استراتيجيةً للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.

واستعرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النقل واللوجستيات، والصناعات الدوائية والغذائية، مؤكدًا أن الإسكندرية بما تضمه من مؤسسات كبرى تمثل منصةً مهمةً لتطوير التعليم العالي عبر الدرجات العلمية المزدوجة وبرامج التبادل الأكاديمي.


تكامل رقمي وفرص تمويلية

ولفت رئيس الغرفة إلى أهمية التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى توافر فرص تمويلية كبرى لدعم الشراكات المصرية البريطانية عبر منح وخطوط ائتمان مقدمة من مؤسسات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحول الحوار إلى تنفيذ عملي على أرض الواقع.


شهد اللقاء حضور نائبي رئيس الغرفة أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أشرف الجزايرلي، بالإضافة إلى الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل جامعة شرق لندن التعاون المصري البريطاني الطاقة الشمسية فرص الاستثمار التجارة الخارجية اللوجستيات التعليم العالي أخبار الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

