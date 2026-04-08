بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت

كتب : وكالات

12:17 م 08/04/2026

أعلنت الكويت اعتراض طائرات مسيّرة كانت تستهدف منشآت نفطية ومحطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد، مشيرةً إلى أن بعض الضربات تسببت في أضرار كبيرة بالبنية التحتية، بحسب ما أفاد به الجيش.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها الأربعاء: "تتعامل الدفاعات الجوية الكويتية منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم ولغاية الآن، لموجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية الآثمة، حيث تم التعامل مع عدد (28) طائرة مسيّرة، استهدفت دولة الكويت".

وتابعت وزارة الدفاع الكويتية في بيانها: "تمكنت القوات المسلحة الكويتية من اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة المعادية التي استهدفت بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة جنوب البلاد، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

