أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، عن دعمه لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا.

وكتب عبر منصة إكس: "لطالما دعت أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها روسيا هنا في أوروبا ضد دولتنا وشعبنا".

وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة دبلوماسية مهمة، مضيفًا أن فرقًا من الخبراء العسكريين الأوكرانيين ستواصل العمل في المنطقة للمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية.

وأكد أن وقف إطلاق النار ينقذ الأرواح، ويوقف تدمير المدن والقرى، ويسمح لمحطات الطاقة وغيرها من البنية التحتية بالعمل بشكل طبيعي.