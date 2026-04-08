وقوع انفجارات في جزيرة سيري الإيرانية بعد وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في جزيرة سيري، دون أن تتضح أسبابها على الفور.

وحذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه بردّ "سيجعل الطرف الآخر يندم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.