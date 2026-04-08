وقوع انفجارات في جزيرة سيري الإيرانية بعد وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

12:52 م 08/04/2026

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في جزيرة سيري، دون أن تتضح أسبابها على الفور.

وحذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه بردّ "سيجعل الطرف الآخر يندم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل

