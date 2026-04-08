انخفاض أسعار الزيت والعدس والجبن الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:48 م 08/04/2026

أسعار الزيت

ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي، واللحوم، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.05 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.6 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 94.21 جنيه، بزيادة 2.61 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.8 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.36 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.82 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.31 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.18 جنيه، بتراجع 2.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.05 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.78 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.92 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 148.47 جنيه، بزيادة 3.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.39 جنيه، بتراجع 4.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.6 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 101.99 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

