نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، برئاسة الشاعر مدحت العدل، الشاعر الكبير هاني الصغير، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير هاني الصغير، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

وفاة هاني الصغير

ورحل الشاعر الغنائي هاني الصغير عن عالمنا بعد معاناة مع أزمة صحية، وكشف ابناه "محمد" و"مجدي" عن الوفاة عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وكتبا: "يتحدث إليكم كل من محمد هاني الصغير ومجدي هاني الصغير، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ/ هاني الصغير. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغنى من كلمات الشاعر الراحل هاني الصغير أبرز نجوم الفن، وفي مقدمتهم المطربة الراحلة وردة التي قدمت أغنية "خلص الكلام"، كما قدم عمرو دياب أغنية "حبيت"، وغنى صابر الرباعي "أجمل نساء الدنيا"، وجورج وسوف "الأيام دي صعبة"، وحسين الجسمي "بتشبه عليّا"، وراغب علامة "خايف من إيه".

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية مميزة (صور)





وداع سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات



