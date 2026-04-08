لربط ضفتي القناة.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل إنشاء كوبري عائم جديد ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:50 م 08/04/2026 تعديل في 03:17 م

الفريق أسامة ربيع

تابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأعمال الإنشائية لكوبري النصر العائم الجديد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، والذي يتم إنشاؤه ليكون موازيًا للكوبري الحالي.

تشغيل اتجاهين مستقلين

وأشار إلى أنه يفصل بين الكوبريين مسافة 170 مترًا، بحيث يتم تشغيل كل كوبري في اتجاه مروري مستقل، بما يسهم في تقليل التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، لافتًا أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 بنتونات معدنية مكونة للكوبري، تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية وبالتعاون مع الشركات التابعة للهيئة.

تنفيذ متكامل للأعمال

وأكد أنه تتولى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى تنفيذ الأعمال المدنية والتصميم، تحت إشراف الإدارة الهندسية، إلى جانب تنفيذ مداخل الكوبري بإشراف إدارة الأشغال، فيما تقوم محافظة بورسعيد بأعمال الطرق.

توجيهات بسرعة الانتهاء

ووجه رئيس هيئة قناة السويس بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع، تمهيدًا لافتتاحه خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

فيديو قد يعجبك



حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي
شئون عربية و دولية

ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي
رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"

أخبار

المزيد

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران