تابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأعمال الإنشائية لكوبري النصر العائم الجديد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، والذي يتم إنشاؤه ليكون موازيًا للكوبري الحالي.

تشغيل اتجاهين مستقلين

وأشار إلى أنه يفصل بين الكوبريين مسافة 170 مترًا، بحيث يتم تشغيل كل كوبري في اتجاه مروري مستقل، بما يسهم في تقليل التكدسات وتحقيق السيولة المرورية، لافتًا أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 بنتونات معدنية مكونة للكوبري، تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية وبالتعاون مع الشركات التابعة للهيئة.

تنفيذ متكامل للأعمال

وأكد أنه تتولى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى تنفيذ الأعمال المدنية والتصميم، تحت إشراف الإدارة الهندسية، إلى جانب تنفيذ مداخل الكوبري بإشراف إدارة الأشغال، فيما تقوم محافظة بورسعيد بأعمال الطرق.

توجيهات بسرعة الانتهاء

ووجه رئيس هيئة قناة السويس بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع، تمهيدًا لافتتاحه خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل.