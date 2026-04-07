شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت شورت و"تي شيرت" باللون الرصاصي.

أعمال تنتظرها بسمة بوسيل

وتنتظر بسمة بوسيل طرح فيلمها الجديد "بيج رامي"، المقرر عرضه في صيف 2026، ويشارك في بطولة العمل رامز جلال ومجموعة من نجوم الفن، من بينهم ومحمد أنور، ونسرين أمين، وهدى الإتربي، وعدد آخر من النجوم. والفيلم من إخراج محمود كريم، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

آخر أعمال بسمة بوسيل

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي يضم 6 أغنيات، من بينها: "أبو حب"، و"وصلتني شي أخبار".

