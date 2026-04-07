طرح البرومو التشويقي الثاني لمسلسل "الفرنساوي" بطولة عمرو يوسف

كتب : معتز عباس

11:22 م 07/04/2026

طرحت منصة يانجو بلاي البرومو الثاني من مسلسل الفنان عمرو يوسف الجديد "الفرنساوي" والمقرر عرضه على منصة "يانجو بلاي" الفترة المقبلة.

ونشرت المنصة برومو المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: "مش كفاية يكون معاك حق لازم تعرف إزاي تاخده، انتظروا عمرو يوسف في دور خالد مشير، في مسلسل الفرنساوي من أعمال يانجو الأصلية قريبًا".

ويجسد عمرو يوسف، في مسلسل الفرنساوي، محامي يواجه العديد من الأزمات بسبب القضايا التي يعمل عليها والتي يشوبها التعقيد، كما ظهر داخل مشرحة، قائلًا: "أنا محامي وكل قضية بيجي معاها خصوم".

أحداث مسلسل "الفرنساوي"

مسلسل "الفرنساوي" مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول محامي يدعى "خالد مشير" يستغل ثغرات القانون لصالحه.

ويشارك في بطولة المسلسل: جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان، أحمد فؤاد سليم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

آخر أعمال الفنان عمرو يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، والذي عرض العام الماضي، وأثار جدلا كبيرا.

وشارك في بطولة الفيلم: أسماء جلال، ظافر العابدين، سوسن بدر، ماجد المصري، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، حاتم صلاح، آية سليم، ومن إخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

"معلش يا صاحبي".. تامر حسني ينشر فيديو طريف لحظة سقوطه في كواليس "عمر وسلمى"

مسلسل الفرنساوي عمرو يوسف يانجو بلاي السلم والثعبان 2

فيديو قد يعجبك



لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
نصائح طبية

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
رياضة محلية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
اقتصاد

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات

