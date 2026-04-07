تستعد الفنانة أنغام للقاء جمهورها في أبوظبي، من خلال حفل غنائي يُقام في مدينة "الحياة".

موعد حفل أنغام في أبو ظبي

ومن المقرر أن تحيي أنغام الحفل يوم 25 أبريل المقبل، حيث تقدم باقة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

مشاركتها في رمضان 2026

ويُذكر أن الفنانة أنغام شاركت في موسم دراما رمضان 2026، من خلال غناء تتر مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر لطارق مدكور.

تفاصيل أزمة أنغام الصحية

تعرضت الفنانة أنغام العام الماضي لوعكة صحية صعبة استدعت تدخلًا طبيًا دقيقًا، بعد معاناتها من مشاكل في البنكرياس، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، تم خلالها استئصال جزء من البنكرياس.

بعد العملية، واجهت مضاعفات صحية وآلامًا شديدة استمرت لفترة، مما استلزم متابعة طبية مكثفة وإجراء فحوصات وتحاليل مستمرة، لكن في بعض المراحل، عادت الآلام مرة أخرى بعد تناول الطعام، ما اضطر الأطباء للتدخل مجددًا باستخدام المنظار.

ثم سافرت إلى الخارج في ألمانيا لتلقي العلاج وإجراء الجراحة، وظلت هناك لفترة حتى استقرت حالتها نسبيًا بعد العلاج، وعادت إلى مصر لتبدأ مرحلة النقاهة، مع متابعة الطبيب قبل العودة الكاملة لنشاطها الفني.

