أسامة ربيع يتفقد 20 قفصًا سمكيًا لإنتاج الدنيس والقاروص ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:53 م 08/04/2026
    أسامة ربيع يتفقد 20 قفصًا سمكيًا ببورسعيد
    أسامة ربيع يتفقد 20 قفصًا سمكيًا ببورسعيد٤
    أسامة ربيع يتفقد 20 قفصًا سمكيًا ببورسعيد٢

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مشروع الأقفاص السمكية، اليوم الأربعاء، المتواجد بمنطقة الجونة في محافظة بورسعيد، والذي يأتي في إطار دعم مشروعات الاستزراع السمكي وتعزيز الإنتاج.

تفاصيل المشروع وإنتاجيته

ويتضمن المشروع إنشاء 20 قفصًا سمكيًا بقطر 12 مترًا للحوض، لاستزراع أسماك الدنيس والقاروص، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 120 طنًا.

اختيار الموقع وفق أسس علمية

وتابع رئيس هيئة قناة السويس الإجراءات التي سبقت تنفيذ المشروع، والتي تضمنت اختيار الموقع بعناية، من خلال تحليل عينات التربة بواسطة المركز القومي للبحوث، لضمان ملاءمته، كما تم الحصول على موافقة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، واستكمال الدراسات البيئية اللازمة قبل بدء التنفيذ.

توجيه بسرعة التنفيذ

ووجه الفريق أسامة ربيع بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتبقية، تمهيدًا لبدء عمليات الاستزراع داخل الأقفاص السمكية في أقرب وقت ممكن.

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
رئيس وزراء باكستان يشكر مصر على دعم وساطة وقف حرب إيران
رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
لماذا سُمي يوم السبت بهذا الاسم؟- ستفاجئك الإجابة
