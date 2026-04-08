انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار العملات اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.12 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.46 جنيه للشراء، و14.5 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.87 جنيه للشراء، بتراجع 3.19 جنيه، و141.3 جنيه للبيع، بتراجع 3.24 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.49 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و14.61 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.14 جنيه للشراء، بتراجع 1.7 جنيه، و75.25 جنيه للبيع، بتراجع 1.71 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 170.42 جنيه للشراء، بتراجع 3.66 جنيه، و173.8 جنيه للبيع، بتراجع 3.78 جنيه.