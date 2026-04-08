انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

11:45 ص 08/04/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار العملات اليوم بشكل مفاجئ اليوم بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.12 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.19 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.46 جنيه للشراء، و14.5 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.87 جنيه للشراء، بتراجع 3.19 جنيه، و141.3 جنيه للبيع، بتراجع 3.24 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.49 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و14.61 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.14 جنيه للشراء، بتراجع 1.7 جنيه، و75.25 جنيه للبيع، بتراجع 1.71 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 170.42 جنيه للشراء، بتراجع 3.66 جنيه، و173.8 جنيه للبيع، بتراجع 3.78 جنيه.

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
مصراوى TV

سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
حوادث وقضايا

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
أخبار مصر

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران